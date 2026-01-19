Alvaro Leiva si fa in 3 per il Real Madrid: risponde a 3 convocazioni in 26 ore

Un fine settimana indimenticabile per Alvaro Leiva. In poco più di 26 ore, il centrocampista ha vissuto tre partite in tre luoghi diversi: dal Bernabéu al campo di Valdebebas, fino al Di Stéfano. Sabato pomeriggio alle 16:00, Leiva era in tribuna per la vittoria del Real Madrid sul Levante (2-0), vestendo per la prima volta la maglia numero 46 della prima squadra, anche se non è sceso in campo. Appena finita la partita, si è catapultato a Valdebebas per aiutare il Madrid C, dove alle 18:38 ha disputato un match delicato.

Domenica sera, ancora una volta pronto a rispondere alla chiamata, Leiva è sceso in campo con il Castilla contro il Mérida, subentrando al 74′, segnando la sua nona presenza stagionale con la formazione riserve. Un viaggio attraverso tre categorie: LaLiga, Segunda RFEF e Primera Federación, che racconta la complessità e l’instabilità della stagione del giovane talento.

Tra alti e bassi, tra momenti di gloria e sfide complicate, Leiva ha dimostrato di non fermarsi mai. Una vera montagna russa, simbolo della vita nella Fábrica: talento, sacrificio e la costante lotta per ritagliarsi un posto nel Real Madrid, tra il sogno del Bernabéu e la realtà dei filiali.