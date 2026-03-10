Galatasaray, coreografia dei tifosi per la mamma. Osimhen emozionato: "L'ho persa da piccolo"

Nella gara di andata degli ottavi di Champions League, il Galatasaray ha superato di misura il Liverpool al RAMS Park. Con questa sfida, "Cimbom" ha ottenuto il suo terzo successo contro la compagine inglese, tutti arrivati negli ultimi tre scontri diretti nell'arco di sei match ufficiali disputati tra le squadre.

Prima del calcio d'inizio e durante l'inno della Champions League, però, gli occhi di tutto lo stadio sono stati rivolti alla maestosa coreografia della Curva dei tifosi giallorossi dedicata a Victor Osimhen e la madre, scomparsa quando l'ex Napoli aveva 6 anni. Un gesto toccante, che ha smosso sentimenti forti nell'animo dell'attaccante nigeriano che infatti si è asciugato qualche lacrima prima di indirizzarsi verso gli ultras e ringraziarli.

Al termine del match, il bomber nigeriano del Galatasaray, autore dell'assist per il gol di Lemina, si è presentato ai microfoni di TRT insieme a suo figlio: "Sono felicissimo da quando indosso questa maglia. È una divisa molto speciale e volevo dare il massimo per questi tifosi. Ho perso mia madre quando ero molto piccolo, quindi questo affetto per me significa molto". Salvo poi aggiungere: "Siamo una famiglia insieme ai tifosi del Galatasaray". Quanto invece alla gara di ritorno ad Anfield per credere al sogno Europa: "Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro. Credo che potremo far male al Liverpool anche nella gara di ritorno. Finora abbiamo fatto un percorso incredibile", la conclusione dell'ex Napoli.