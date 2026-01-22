Ufficiale Amburgo, ecco il nuovo numero 12: via Peretz, dal Rosenborg arriva Sander Tangvik

L'Amburgo si rinforza con l’ingaggio di Sander Tangvik. Il 23enne portiere norvegese arriva dal Rosenborg, club storico di Trondheim, per sostituire Daniel Peretz, ceduto recentemente. Tangvik, alto 1,93 m, ha completato ieri il controllo medico all’Athleticum del Volkspark e ha firmato un contratto a lungo termine con il club tedesco.

"Con l’acquisto di Sander abbiamo coperto tempestivamente la seconda posizione pianificata in questa finestra di mercato - ha spiegato il presidente Eric Huwer -. Abbiamo trovato una soluzione medio-lunga durata, oltre l’estate, come richiesto al momento della cessione di Peretz".

Il direttore sportivo Claus Costa ha descritto il profilo del portiere: "Sander ha caratteristiche ideali per la porta grazie a statura, estensione e atletismo. È reattivo tra i pali e coraggioso nella difesa dello spazio. Crediamo pienamente nel suo potenziale e vogliamo svilupparlo insieme al nostro team nei prossimi anni". Costa ha anche sottolineato la personalità del giocatore: "Ha accettato la sfida dell’HSV con entusiasmo, si inserirà nella gerarchia dei portieri e darà energia positiva alla competizione interna".

Tangvik, nato a Trondheim il 29 novembre 2002, è cresciuto nel Rosenborg, con cui ha giocato 85 partite ufficiali, mantenendo la porta inviolata 28 volte. A novembre 2025 è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Norvegia, dopo aver rappresentato tutte le selezioni giovanili dal U15 all’U21. "Ho avuto colloqui chiari con la dirigenza: mi hanno presentato un progetto sportivo concreto e spiegato il mio ruolo. Arrivo in una squadra ben collaudata, voglio dare energia ogni giorno e rispondere presente quando servirà. L’Amburgo è un club storico che seguivo fin da bambino, e la Bundesliga è una lega molto competitiva. È il passo giusto per crescere al massimo livello". Il portiere indosserà la maglia numero 12.