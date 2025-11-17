Ancelotti apre: "Neymar fra i giocatori che possono venire al Mondiale con il Brasile"

Quando ti chiami Neymar, il tuo nome fare notizia ed a regnare nei dibattiti dei talk show sportivi. Un po' quello che sta accadendo in Brasile a poco più di sei mesi che ci separano dal Mondiale 2026.

L'ex giocatore del Barcellona è tornato in campo per 90 minuti nella vittoria per 1-0 del Santos sul Palmeiras sabato scorso, riaccendendo le speranze di chi non vede l'ora di rivederlo tra i convocati della squadra verdeoro.

Il commissario tecnico della Seleção, Carlo Ancelotti, non si è potuto esimere sul tema, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Queste le sue parole: "Neymar è nella lista dei giocatori che potrebbero partecipare alla Coppa del Mondo. Ora ha sei mesi per stilare la lista definitiva. Dobbiamo solo fare una cosa: osservarlo, come facciamo con gli altri, per cercare di non commettere errori nella lista definitiva", ha dichiarato.

Poi ha aggiunto: "Per fortuna si è ripreso dall'infortunio. Ora ha sei mesi per giocare. La verità è che il campionato brasiliano finisce il 7 dicembre, ma poi ci sono le vacanze. E poi, quando il campionato brasiliano riprenderà, avrà tempo di dimostrare tutte le sue qualità e anche la sua condizione fisica", ha concluso Ancelotti su Neymar.