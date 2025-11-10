Amiri out, Nagelsmann convoca il 19enne Oueraogo nella nazionale maggiore tedesca

Prima convocazione per Assan Ouéraogo nella nazionale maggiore della Germania. Il centrocampista, 19 anni, di origine burkinabé ma nato a Mülheim an der Ruhr, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili tedesche ed è stato chiamato da Julian Nagelsmann per le sfide di qualificazione ai Mondiali contro Lussemburgo e Slovacchia. Prende il posto dell'infortunato Nadiem Amiri.

"È un vero peccato che Nadiem salti le due partite importanti. Vogliamo riempire il suo posto in squadra con altrettanti giocatori, ed è per questo che abbiamo deciso di convocare Assan Ouedraogo. Assan sta attualmente facendo molto bene in Bundesliga. È un giovane promettente, simile a Said El Mala, con cui vorremmo allenarci" ha dichiarato il commissario tecnico.

Ouéraogo si sta mettendo in mostra con la maglia del Lipsia. Arrivato nell'estate del 2024, acquistato dallo Schalke 04 per 10 milioni, il centrocampista ha raccolto in questa stagione 11 presenze, segnando 2 reti e servendo 4 assist.