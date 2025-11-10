"Wirtz è un problema". Liverpool, Neville sentenzia: "Maltrattato da Nunes e altri del City"

Florian Wirtz comincia ad essere una seccatura per i tifosi del Liverpool e un problema reale per Arne Slot, dopo averlo pagato oltre 100 milioni per prelevarlo dal Bayer Leverkusen in estate. Nella sconfitta incassata (3-0) dal Manchester City, il trequartista tedesco non si è tolto di dosso l'etichetta di pesce fuor d'acqua e per questo non è riuscito a variare il suo score personale pari a zero per gol e assist dopo 11 partite di Premier League.

Secondo Gary Neville, “sembrava un ragazzino” contro la banda di Guardiola. Lo storico ex difensore del Manchester United e della Nazionale inglese, è intervenuto sul suo podcast per bacchettare il 22enne: "Wirtz è un problema", ha detto l’attuale opinionista di Sky Sports UK. "Diciamo le cose come stanno. È un problema. Vale oltre 100 milioni di sterline e, a dire il vero, qualche settimana fa avevo detto che Kerkez sembrava un ragazzino là fuori. Oggi (ieri, ndr) penso che anche Wirtz sembrasse un ragazzino. Non può essere così".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo camminato sulle uova con lui per qualche mese, considerando che è giovane e che è arrivato in un nuovo Paese, ma vale oltre 100 milioni di sterline, quindi dovrà farsi avanti presto. Ovviamente ha qualcosa, è un giocatore davvero bravo, tecnicamente fantastico, ma oggi è stato maltrattato in campo da Matheus Nunes e da altri. È stato sbattuto in giro per il campo e non ha dimostrato la qualità che ci si aspetta, quindi la sua prestazione è stata davvero preoccupante", la sentenza di Neville.

Slot aveva iniziato a utilizzare Wirtz in posizione centrale, poi lo ha riposizionato largo a sinistra nelle ultime due partite (Real Madrid e City), nella sua posizione preferita. “È un internazionale tedesco di grande livello, e appare decisamente indietro rispetto a quello che ci si aspetterebbe in una partita di Premier League così fisica. Devono portarlo al passo, devono infondergli un po’ di tenacia, e quel qualcosa in più che gli permetta di entrare in forma, perché quello che devono fare è continuare a puntare su di lui e insistere", ha commentato l'ex centrale dei Red Devils.