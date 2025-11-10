Ufficiale Kubilay Turkyilmaz entra nell'AC Taverne. L'ex stella della Svizzera sarà brand ambassador

L’AC Taverne è lieta di annunciare l’arrivo di Kubilay Turkylmaz come nuovo brand ambassador del Club. L’ex attaccante della nazionale svizzera vanta un curriculum da campione e porterà all’AC Taverne l’esperienza maturata sui campi più importanti di tutto il mondo e la sua visione. Nel dettaglio, Turkylmaz sarà la persona di riferimento nel management sportivo e lavorerà a stretto contatto con il Direttore Generale con particolare attenzione sia all’area scouting and recruitment che al mercato in uscita su tutto il panorama nazionale. Grazie al suo carisma ed alla sua carriera accompagnerà i giovani talenti in rosa durante i l loro percorso di crescita. I valori umani e sportivi di Turkylmaz ben si sposano con l’idea di calcio dell’AC Taverne.

LA CARRIERA DI TURKYLMAZ



Dopo aver vestito le maglie di Bellizona e Servette è sbarcato in Italia per stupire tutti anche con la maglia del Bologna, segnando il suo terzo gol in Serie A al Milan di Sacchi, Gullit e Van Basten e chiudendo la prima stagione con una rete ogni due partite giocate.

L’anno successivo (stagione 91/92) arriva anche la prima tripletta in Italia, contro l’Udinese. Nella stagione 93/94 Kubilay si trasferisce al Galatasaray dove giocherà da protagonista la Champions League condita da 7 presenze e 4 gol, di cui una memorabile doppietta in casa del Manchester United. L’anno seguente segnò al Camp Nou contro il Barcellona nella prima giornata della Champions 94/95. In carriera realizza 13 gol e 4 assist in 23 presenze in Champions.

Nel 1995 l’ex bomber della nazionale elvetica torna in patria per chiudere la carriera con108 gol in 198 gare di Super League non prima però di aver giocato, nella stagione 2000/2001, con il Brescia del pallone d’oro Roberto Baggio. Con la nazionale svizzera gioca un totale di 62 partite realizzando 34 reti.