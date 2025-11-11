Zidane lascia intendere un pronto ritorno in panchina. Il francese è fermo da 4 anni

Presente a Tolone per un evento benefico, Zinedine Zidane ha avuto modo di rispondere alle domande sul suo futuro e circa un suo ritorno in panchina ha risposto sorridendo: "Presto".

53 anni, Zidane è fermo dal 2021 quando ha concluso la sua seconda parentesi alla guida del Real Madrid. Sembrava destinato a raccogliere il testimone da Didier Deschamps dopo i Mondiali in Qatar, salvo poi prendere atto del rinnovo a sorpresa del ct per altri quattro anni. Nel frattempo il suo nome è stato accostato ai grandi club europei come il Manchester United, il Bayern Monaco e anche la Juventus. Zizou sembra però aspettare i bleus e l'occasione potrebbe ripresentarsi dopo i prossimi Mondiali.