Anche Mbappé sta dalla parte di Yamal: "È un grande talento, lasciamolo crescere"

Attualmente in raduno con la nazionale francese a Clairefontaine, Kylian Mbappéha rilasciato una lunga intervista a Movistar+, che sarà trasmessa domenica sera alle 21. Il media spagnolo ha però già diffuso alcuni estratti, tra cui le parole del campione francese sul giovane fenomeno del Barça, Lamine Yamal.

"Si vede che ha una grande passione per il calcio, e questa è l’unica cosa che non può perdere. Tutto il resto riguarda la sua vita privata, e purtroppo se ne parla molto. Bisogna lasciarlo tranquillo. Nel calcio è un grande giocatore, ma nella vita è un ragazzo di 18 anni. A questa età tutti fanno errori, si fanno cose giuste e sbagliate… Alla fine farà esperienza, capirà cosa è meglio per lui. L’importante è guardare quello che fa in campo; tutto il resto non conta, se non è grave. Ha un grande talento e spero che segua la strada che vuole. Gli auguro buona fortuna".

Con queste parole, Mbappé ha difeso la privacy e la crescita del giovane talento blaugrana, rivale in campionato, sottolineando come la valutazione del suo percorso debba concentrarsi soprattutto sulle prestazioni sul campo. Una testimonianza di stima che evidenzia la maturità del francese e il rispetto per le nuove generazioni del calcio internazionale.