Sergio Ramos tuttofare: mentre sta comprando il Siviglia, può tornare in campo per aiutare il club

Il Siviglia sta valutando seriamente il ritorno in campo di Sergio Ramos per puntellare una difesa in profonda crisi. Il leggendario centrale, 39 anni, è svincolato da dicembre dopo l'esperienza al Monterrey e, nonostante il suo coinvolgimento nei quadri societari per l'acquisto del club, potrebbe rimettere gli scarpini. Ricordiamo che l'ex difensore del Real Madrid ha raggiunto un principio di accordo con il gruppo di investitore del quale fa parte per l'acquisto della società andalusa. Con lui nell'ingresso nel club ci sarà anche il suo partner Martin Ink, una delle persone di punta del gruppo Five Eleven Capital.

La situazione degli andalusi è precipitata dopo la pesante sconfitta per 4-1 contro il Maiorca, che ha lasciato la squadra al 15° posto, a soli due punti dalla zona retrocessione. La dirigenza vede nel carisma e nell'esperienza dell'ex Real Madrid la medicina necessaria per guarire una retroguardia diventata troppo fragile, fa sapere AS.

Ramos ha già vestito la maglia del Siviglia nella stagione 2023/24 ma soprattutto nel periodo 1996-2005, prima di passare al Real Madrid, e un suo ritorno rappresenterebbe un cerchio che si chiude. Il club spera che il "gran capitano" possa guidare la squadra fuori dalle sabbie mobili della classifica in questa fase delicata della stagione.