Siviglia, suggestione Ramos? Il d.s. Cordon chiude: "Risorse tutte impiegate per l'attacco"

Il caso Sergio Ramos continua ad agitare l’ambiente di Siviglia. L’ex capitano del Real Madrid è già al centro delle cronache per il suo coinvolgimento in un ambizioso progetto di acquisizione del club andaluso, con un’offerta che si aggirerebbe attorno ai 400 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, è emersa un’ipotesi ancora più clamorosa.

Secondo quanto riportato da El Larguero, il Siviglia starebbe valutando la possibilità di far tornare Ramos non solo come investitore, ma addirittura come calciatore, al di fuori delle finestre ufficiali di mercato. Nel corso delle trattative legate alla possibile cessione del club, sarebbe stato lo stesso difensore andaluso a evocare l’idea di rimettersi gli scarpini per dare una mano sul campo alla squadra che lo ha lanciato, oggi in evidente difficoltà e relegata al 15° posto in Liga.

Una suggestione affascinante, ma destinata - almeno per ora - a restare tale. A spegnere le voci ci ha pensato il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordón, intervenuto durante la presentazione ufficiale di Neal Maupay. Le sue parole sono state piuttosto nette: "La nostra priorità era rinforzare l’attacco. Non abbiamo mai pensato di intervenire in difesa. Con l’arrivo di Maupay abbiamo utilizzato tutte le risorse disponibili e non abbiamo margine economico per tesserare altri giocatori". Cordón non ha nascosto una punta di rammarico, ammettendo che con maggiori disponibilità avrebbe voluto intervenire più ampiamente sul mercato. Per il momento, dunque, il ritorno di Sergio Ramos in campo con la maglia del Siviglia resta un’ipotesi romantica, ma lontana dalla realtà.