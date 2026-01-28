Sergio Ramos acquista il Siviglia? L'ex ds Monchi: "Se si è infilato in questo ginepraio..."

Monchi ha parlato. Tra i vari argomenti trattati dall'ex direttore sportivo del Siviglia, uno dei più attesi riguardava la possibile acquisizione del club da parte del gruppo guidato da Sergio Ramos (si parla di un'offerta di circa 450 milioni di euro).

"Ha esperienza e, al di là di tutto ciò che è successo, so che è un vero tifoso del Siviglia, ecco perché è tornato l'anno scorso. E, sentite, se ha una base azionaria alle spalle - perché per farlo bisogna comprare le azioni - e lui desidera dedicarsi a questo...", ha lasciato intendere l'ex Roma. "In queste faccende, e non parlo specificamente di Sergio Ramos, non esiste alcun presidente che da solo sia in grado di ottenere nulla, né di affossare né di portare avanti un progetto".

"Voglio dire - ha proseguito Monchi -, i progetti sono più plurali che singolari. Non conosco i dettagli del piano di Sergio, ma non è una cosa nata negli ultimi due giorni". Ma l'immaginario è chiaro con l'ex Real Madrid a capo: "Avrà intorno a sé persone con esperienza che lo aiutino nella gestione. Io, che sono presidente di un club piccolissimo, mi appoggio a esperti di marketing, sicurezza o stampa; l'importante non sei solo tu, ma la gente di cui ti circondi. I progetti hanno molti padri, nel bene e nel male".

Sempre sul tema, Monchi ha aggiunto: "Se Sergio si è infilato in questo ginepraio, lo ha fatto con cognizione di causa. Ha vinto tutto quello che c'era da vincere al Real Madrid, ma a Siviglia non ne ha avuto la possibilità perché se ne andò proprio prima del ciclo vincente; quindi, forse, ha questa motivazione extra. Inoltre, è uno con un grande ego - detto in senso positivo - e con molta fortuna. Magari pensa: 'Ehi, credo di poter riuscire a rendere il Siviglia di nuovo campione'".

E al momento al dirigente spagnolo di 57 anni non gli passa per la testa di farsi coinvolgere nel futuro immediato del club: "C'è più gossip che altro. Mi preme capire quale sarà il futuro del Siviglia: se continuerà l'attuale Consiglio di Amministrazione o se ci sarà un nuovo investitore... è normale. Ma non ho alcun interesse ad avere informazioni privilegiate".