Antonio Silva difende Cristiano Ronaldo: "Per me è il GOAT, emblema del Portogallo"

Il caso Cristiano Ronaldo continua a far discutere in Portogallo. L'attaccante 41enne aveva lasciato il ritiro della nazionale durante la sosta per un disaccordo con il commissario tecnico Jorge Jesus, senza però ricevere finora prese di posizione pubbliche da parte dei compagni di squadra.

A rompere il silenzio è stato Antonio Silva, difensore classe 2004 del Bournemouth; intervenuto dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Chelsea, il centrale portoghese ha voluto dedicare alcune parole al cinque volte Pallone d'Oro, con cui ha condiviso il percorso in nazionale: "Il tempo trascorso con lui è stato fantastico. Sono cresciuto guardandolo giocare al Real Madrid e allenarmi ogni giorno al suo fianco è stata un'esperienza molto arricchente. Per me è il GOAT, una delle persone più influenti al mondo e una figura emblematica del Portogallo. Sono molto felice di aver avuto l'opportunità di giocare e allenarmi con lui", ha dichiarato Antonio Silva, che vanta 20 presenze con la selezione lusitana.