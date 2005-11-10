La leggenda di Cristiano Ronaldo vive una fase particolare. A 41 anni, il fuoriclasse portoghese continua a inseguire nuovi record, ma il peso degli anni e alcune recenti prestazioni stanno alimentando dubbi sul suo futuro. Dopo l’addio alla nazionale, la sua carriera sembra arrivata ormai agli sgoccioli, e l’obiettivo dei 1000 gol è diventato il simbolo di quest'ultima fase ma anche un motivo di discussione.

Gol sì, ma il rendimento divide

Ronaldo ha già realizzato 986 reti in carriera e dista soltanto 14 gol dalla quota dei mille. Intanto, con l’Al Nassr, continua a essere protagonista: il club di Riad è in corsa per confermarsi campione della Saudi Pro League, ma arriva dalla sconfitta per 3-1 contro l’Al Ahli. Una partita nella quale il portoghese ha trovato il gol, ma ha anche fallito un calcio di rigore e offerto una prestazione giudicata insufficiente dal punto di vista del gioco. Le critiche non riguardano più soltanto la sua capacità realizzativa, ma soprattutto il contributo alla manovra della squadra.

La critica: "È ancora utile alla squadra?"

L’ex difensore saudita Hussein Abdulghani ha messo in discussione il ruolo attuale del cinque volte Pallone d’Oro: "Tutti sanno qual è il problema dell’Al Nassr, ma nessuno lo vede. Sappiamo che Ronaldo è stato un grande giocatore, ma la domanda è: oggi è ancora utile alla squadra, soprattutto nelle partite più equilibrate?". Poi l’affondo: "Segnare gol non è l’unica funzione di un attaccante. Non può segnare una rete e poi diventare un peso per la squadra per il resto della partita. Ronaldo è un grande giocatore, ma non può più fare la differenza".

Secondo Abdulghani, l’Al Nassr avrebbe bisogno di un attaccante capace di creare soluzioni individuali e non soltanto di occupare una posizione in campo. "I tifosi pregano che Ronaldo segni il millesimo gol e che questa storia finisca una volta per tutte", ha aggiunto. Nonostante i 9 gol in 11 partite di campionato, Cristiano Ronaldo continua quindi a dividere: c'è chi aspetta il record e chi non vede l'ora che lasci la squadra di Riyadh.