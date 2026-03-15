Real, Mbappé si allena con i compagni: l'obiettivo è la convocazione con il Manchester City

Buone notizie per il Real Madrid e per Kylian Mbappé. L’attaccante francese si avvicina infatti al ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio sinistro che lo tiene fermo dalla fine di febbraio. All’indomani della vittoria per 4-1 contro l’Elche, il club madrileno ha aggiornato sulle condizioni dei propri giocatori e sulla seduta di allenamento svolta domenica mattina. Tra le immagini diffuse dal club è comparso anche Mbappé, impegnato nuovamente sul terreno di gioco durante una sessione di lavoro con i compagni.

Il fuoriclasse francese, 27 anni, sta recuperando da una distorsione al ginocchio sinistro. Nelle foto pubblicate dal club si vede l’ex attaccante del Paris Saint-Germain impegnato in alcune esercitazioni, tra cui un duello con il difensore Alvaro Carreras, anche lui reduce da problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo negli ultimi giorni. Il programma della seduta è stato piuttosto intenso: i giocatori hanno iniziato con un lavoro individuale in palestra, per poi passare a esercitazioni tecniche sul campo. L’allenamento si è concluso con una partitella in spazi ridotti.

Dal club fanno sapere che Carreras si è allenato solo parzialmente con il gruppo, mentre gli altri giocatori infortunati stanno proseguendo il loro percorso di recupero. Tra questi c’è naturalmente anche Mbappé, che continua a seguire un programma personalizzato per tornare gradualmente al pieno della forma. Il rientro dell’attaccante potrebbe arrivare in un momento chiave della stagione. Martedì il Real Madrid sarà impegnato sul campo del Manchester City nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata. Prima della pausa per le nazionali, i Blancos affronteranno poi anche l’Atlético Madrid in un derby che potrebbe pesare molto nella corsa al titolo.