Possibile ritorno in campo del trio 'MSN': l'Inter Miami sogna l'ingaggio di Neymar

Qual è stato il miglior tridente offensivo degli ultimi 15 anni? Difficile mettere d'accordo milioni di tifosi e addetti ai lavori ma certamente, in un'ipotetica votazione, prenderebbe molte preferenze il trio Messi-Neymar-Suarez (ribattezzato MSN). Con l'arrivo dell'uruguaiano dal Liverpool nell'estate 2014 il Barcellona, che già poteva vantare la Pulce e l'asso brasiliano, ha potuto contare per tre stagioni su un terzetto offensivo da urlo che ha segnato vagonate di gol, fatto venire gli incubi alle difese avversarie e soprattutto contribuito ad ingigantire la bacheca blaugrana.

Un trio d'attacco indimenticabile, che potrebbe mettere in sena una reunion come la più classica delle band. Stando a quello che riporta il Daily Mail l'Inter Miami, dove militano già Messi e Suarez, punta ad assicurarsi proprio Neymar. L'attaccante verdeoro attualmente milita nel Santos, ma a fine anno sarà libero da qualsiasi contratto. Ecco quindi che il club guidato da David Beckham potrebbe tornare alla carica, visto che già in passato aveva passato all'ex giocatore di Barcellona e PSG.