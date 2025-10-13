Ufficiale Gabi e il Real Zaragoza si separano: finisce l’avventura dell'ex capitano dell'Atletico

È già terminata la prima esperienza in panchina di un'ex leggenda dell'Atletico Madrid. Il Real Zaragoza e Gabi hanno deciso di porre fine al loro rapporto contrattuale dopo la sconfitta subita sabato scorso ad Almería. L’ex centrocampista lascia così la panchina aragonese dopo 20 partite alla guida del club.

Arrivato a La Romareda negli ultimi undici turni della passata stagione, Gabi aveva accettato una sfida complessa: mantenere il Real Zaragoza in Segunda División in un momento critico. Con determinazione e attaccamento ai colori biancoblù, riuscì nell’impresa, assicurando la salvezza con una vittoria per 1-0 contro il Deportivo La Coruña nella penultima giornata. Tuttavia, l’inizio del nuovo campionato non ha soddisfatto le aspettative. I risultati altalenanti hanno spinto la dirigenza a prendere la decisione di cambiare rotta, chiudendo l’esperienza del tecnico.

In un comunicato ufficiale, il club aragonese ha ringraziato Gabi per la professionalità, l’impegno e il senso di appartenenza dimostrati durante il suo periodo in panchina: “Gracias, Gabi. Ésta siempre será tu casa”, ha scritto il Zaragoza, augurandogli il meglio per i suoi futuri progetti. Con l’addio di Gabi si apre ora una nuova fase per il club, che dovrà scegliere un nuovo allenatore per rilanciare la stagione e ridare fiducia ai tifosi dopo un avvio complicato.