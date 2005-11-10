Arsenal, allarme Saka: infortunio al quadricipite e tempi di recupero lunghi, i dettagli

Brutta tegola per l'Arsenal, che rischia di perdere Bukayo Saka per un periodo piuttosto lungo. L'esterno inglese ha riportato un problema al quadricipite durante il 2-2 contro il Bayern Monaco in Champions League e le prime indicazioni non sembrano particolarmente incoraggianti. Secondo quanto riportato dalla BBC, all'interno del club si teme uno stop di almeno sei settimane. Una previsione che dovrà comunque essere confermata dagli ulteriori accertamenti ai quali sarà sottoposto il giocatore, compresa una risonanza magnetica necessaria per stabilire con maggiore precisione la gravità dell'infortunio.

Saka rischia di saltare diversi appuntamenti dell'Arsenal

Un'eventuale assenza di sei settimane priverebbe i Gunners di uno dei propri giocatori più importanti per numerose partite. Saka rischia di non essere disponibile già per il prossimo impegno di Premier League contro l'Everton e, soprattutto, di saltare una parte significativa del calendario dell'Arsenal nelle prossime settimane. Le sue condizioni verranno quindi monitorate con particolare attenzione dallo staff medico prima di definire un programma preciso per il recupero.

Preoccupazione anche per l'Inghilterra

L'infortunio potrebbe avere conseguenze anche per la nazionale inglese. Saka rischia infatti di dover rinunciare alle prossime partite di Nations League contro Croazia e Spagna. Mikel Arteta ha già manifestato forte preoccupazione per le condizioni del suo giocatore, ma per avere un quadro definitivo sarà necessario attendere l'esito degli esami strumentali. Soltanto a quel punto l'Arsenal potrà conoscere l'effettiva durata dello stop e capire quando potrà riavere a disposizione uno dei principali riferimenti della propria fase offensiva.