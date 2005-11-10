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Tebas ancora contro il Real Madrid: "Accusa di corruzione LaLiga e nessuno dice nulla"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 22:04Calcio estero
23.10.2026 22:04Calcio estero
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Il presidente della Liga torna all'attacco mentre rischia una squalifica dopo la nuova istanza presentata dal Consiglio Superiore dello Sport.
FotoTUTTOmercatoWEB

Non accenna a placarsi lo scontro tra Javier Tebas e il Real Madrid. Il presidente della Liga ha pubblicato un lungo intervento sui social dopo che il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo (CSD) ha presentato una nuova istanza al Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD), procedimento che potrebbe portare anche a una sua squalifica. Tebas contesta soprattutto quello che considera un trattamento differente riservato alle dure accuse rivolte dal Real Madrid e dalla sua emittente televisiva al calcio spagnolo.

Tebas: "Dal CSD neanche una parola. Perché?"

Il numero uno della Liga ha attaccato apertamente le autorità sportive: "Neanche una parola di rimprovero da parte del Segretario di Stato per lo Sport o degli alti funzionari del CSD riguardo alle accuse lanciate dai dirigenti del Real Madrid e dalla loro emittente televisiva contro la Liga e l'arbitraggio: corruzione, competizioni truccate, campionati che li hanno derubati... NEANCHE UNA PAROLA. PERCHÉ?". Secondo Tebas, dichiarazioni di questo tipo danneggiano direttamente la reputazione della competizione e avrebbero dovuto provocare una reazione degli organismi competenti.

Le polemiche sulla propaganda e il messaggio al presidente del CSD

Tebas ha risposto anche alle critiche ricevute dopo aver accostato alcuni metodi comunicativi del Real Madrid a tecniche di propaganda storicamente associate al regime nazista, precisando: "Il mio messaggio distingueva chiaramente tra tecniche di propaganda e ideologia. Questa distinzione era presente nel testo fin dall'inizio". Il dirigente ha quindi richiamato anche quanto accaduto nella vicenda Dani Olmo: "Difendere la competizione significa anche rispondere a coloro che la screditano costantemente. Questa è la mia responsabilità e continuerò ad assumermela". Infine un attacco diretto a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, del quale Tebas ha contestato la gestione facendo riferimento anche alle osservazioni della Corte dei Conti.

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