Arsenal, Arteta preoccupato per l'infortunio di Saka con il Bayern: "Non sembra bello..."

Una gara spettacolare il pareggio per 2-2 in Champions League tra il Bayern Monaco e l'Arsenal vice campione d'Europa all'Allianz Arena. I Gunners si sono portati in vantaggio nel primo tempo con Eze, che ha sostituito Bukayo Saka dopo un infortunio del capitano, poi Alphonso Davies ha riportato i bavaresi in parità. Harry Kane è valso il sorpasso per i padroni di casa, dal dischetto dopo l'intervallo, ma Declan Rice ha infilato in rete una super conclusione a 8 minuti dalla fine.

Primo commento

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa post-partita per commentare il match prima di tutto: "Ci prendiamo il pareggio, ma non significa che siamo davvero felici perché avevamo preparato una squadra per vincere la partita, lo si poteva vedere fin dall'inizio, con la mentalità, la determinazione e l'intraprendenza che la squadra aveva per essere molto dominante e causare problemi al Bayern". E ha aggiunto: "Li abbiamo pressati, attaccati, e siamo stati la squadra migliore per 20, 25 minuti e abbiamo segnato il gol. Sfortunatamente abbiamo avuto l'infortunio di Bukayo che è stato un grande ostacolo".

Le condizioni di Saka

"È il suo quadricipite", ha affermato Arteta. "È stato all'inizio della partita, e il livello di intensità che il suo gioco richiede è qualcosa di incredibile. La qualità, la forza e l'attenzione di cui hai bisogno devono essere al massimo livello, e queste cose accadono sfortunatamente. Non sembra affatto bello, ma dobbiamo aspettare e vedere". I tifosi Gunners quindi si allarmano, in attesa di scoprire i tempi di recupero dall'infortunio dell'esterno inglese.