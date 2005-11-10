Arsenal, Saka ko dopo 8 minuti: l'inglese si infortuna da solo, si teme uno stiramento
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Simone Lorini
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21.10.2026 21:11Calcio estero
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Non è cominciata come avrebbe voluto la sfida più attesa del mercoledì sera di Champions per Arteta e il suo Arsenal: Bukayo Saka è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca dopo 8 minuti per un infortunio, che appare muscolare, autoprocuratosi dopo un cambio di gioco al termine del quale l'inglese si è accasciato a terra.
Si è temuto qualcosa di molto grave per qualche minuto, prima che lo stesso giocatore uscisse sulle sue gambe, per quanto malferme: da cui il sentore che il problema sia di tipo muscolare.
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