Arsenal, Saka ko dopo 8 minuti: l'inglese si infortuna da solo, si teme uno stiramento

Non è cominciata come avrebbe voluto la sfida più attesa del mercoledì sera di Champions per Arteta e il suo Arsenal: Bukayo Saka è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca dopo 8 minuti per un infortunio, che appare muscolare, autoprocuratosi dopo un cambio di gioco al termine del quale l'inglese si è accasciato a terra.

Si è temuto qualcosa di molto grave per qualche minuto, prima che lo stesso giocatore uscisse sulle sue gambe, per quanto malferme: da cui il sentore che il problema sia di tipo muscolare.