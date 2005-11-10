Francia, stravolto il programma di Ligue 1. Ma alcuni club hanno rifiutato il rinvio

Il programma del calcio francese cambia a causa delle grandi manifestazioni previste per sabato e della conseguente mobilitazione delle forze dell'ordine. La modifica principale riguarda PSG-Lione, inizialmente prevista domenica sera e rinviata a lunedì alle 20:30, proprio in contemporanea con la cerimonia del Pallone d'Oro 2026 a Londra. Tolosa-Troyes è invece passata da sabato a domenica alle 17:15. Novità anche in Ligue 2: Montpellier-Stella Rossa è stata rinviata a lunedì alle 20:45, mentre Saint-Étienne-Nantes del 24 ottobre inizierà alle 20:45 anziché alle 20.

Nessuna partita di Ligue 1 domenica alle 20:45

La LFP ha provato a riempire lo spazio lasciato libero da PSG-Lione, senza però trovare una soluzione. Sono stati avviati contatti per spostare Monaco-Lille dalle 15 alle 20:45, ma il Lille si è opposto per ragioni logistiche e per le difficoltà che il nuovo orario avrebbe creato ai propri tifosi. La gara resterà quindi in programma alle 15 allo Stade Louis-II. Ligue 1+ manterrà comunque il proprio appuntamento televisivo domenicale, compresa la sintesi della sfida delle 17:15, nonostante l'assenza di una partita in prima serata.

Strasburgo dice no allo spostamento: "Bisogna rispettare i tifosi"

Un altro tentativo ha riguardato Rennes-Strasburgo, ma il Racing ha rifiutato di spostare il calcio d'inizio dalle 17:15 alle 20:45. Hugo Oliveira ha spiegato la scelta citando sia ragioni organizzative sia la tutela dei sostenitori: "C'è una cosa molto importante: il rispetto per i tifosi. Se sono un tifoso e vado a Rennes prima del lavoro lunedì, è diverso se la partita è alle 17:15 o alle 20:45. Dobbiamo rispettare i tifosi. È una decisione presa dalla società, tutti insieme. Una decisione facile". La sfida resterà dunque alle 17:15, chiudendo definitivamente il quadro delle modifiche al programma.