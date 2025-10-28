Arsenal, Arteta non si nasconde: "Le voci che ci danno favoriti per il titolo? È ciò che vogliamo"

Nel giorno di vigilia della sfida di Carabao Cup tra l'Arsenal e il Brighton, il manager dei Gunners Mikel Arteta è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Cercheremo di gestire i minuti e i carichi di lavoro nel miglior modo possibile perché abbiamo molte partite in programma con tempi di recupero molto brevi, il che è un po' insolito, ma rimarremo molto competitivi".

Ascolta le voci che vi danno come favoriti per il titolo?

"Questo è ciò che vogliamo. Penso che chi vede la squadra competere a questo livello, con costanza, abbia le giuste ragioni per crederci. Se vuoi vincere grandi trofei, devi certamente instillare quel sentimento nella squadra, nel club e intorno a te, e al momento siamo in un'ottima posizione, ma sappiamo quanto sia presto e quanto sia difficile ogni partita".

Che opzioni ha in attacco?

"Lì abbiamo più difficoltà perché Madueke, Havertz, Gabriel Jesus e Martinelli sono fuori. Dobbiamo essere più attenti, più consapevoli, perché non abbiamo molte opzioni. Quindi, come ho detto, cercheremo di gestire il carico di lavoro nel miglior modo possibile per assicurarci che i giocatori siano freschi, possano competere al meglio e che la squadra possa mantenere il livello che sta mostrando".

Quanto è importante per voi la Carabao Cup?

"Oggi è la partita più importante, perché è la partita che abbiamo in una competizione che non vinciamo da molti anni. Dobbiamo giocare una grande partita per poter battere un Brighton molto forte, lo sappiamo, siamo preparati per questo, e dobbiamo dimostrarlo in campo".