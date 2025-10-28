DFB Pokal, il Borussia elimina l'Eintracht ai rigori. Fuori a sorpresa il Wolfsburg
Servono i calci di rigore al Borussia Dortmund per eliminare l'Eintracht Francoforte dalla DFB Pokal ed accedere al terzo turno della competizione. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Knauff dopo 7 minuti, i gialloneri trovano la rete del pareggio nella ripresa con Brant. La partita va ai rigori e alla fine Kobel è decisivo parandone uno. Nelle altre gare di serata, l'Amburgo si impone di misura in casa dell'Heidenheim per 1-0, mentre è un netto 3-0 la vittoria dell'Hertha Berlino in casa contro l'Elversberg. Cade a sorpresa, infine, il Wolfsburg, battuto in casa dal Kiel, club di Serie B tedesca.
Questo il programma di DFB Pokal
Martedì 28 ottobre
Eintracht Francoforte - Borussia Dortmund 3-5 d.c.r.
Heidenheim - Amburgo 0-1
Hertha Berlino - Elversberg 3-0
Wolfsburg - Kiel 0-1
Cottbus - Lipsia ore 20:45
Borussia Monchengladbach - Karlsruher ore 20:45
Augsburg - Bochum ore 20:45
St. Pauli - Hoffenheim ore 20:45
Mercoledì 29 ottobre
Furth - Kaiserslautern ore 18:00
Illertissen - Magdeburg ore 18:00
Mainz - Stoccarda ore 18:00
Paderbon - Bayer Leverkusen ore 18:00
Colonia - Bayern Monaco ore 20:45
Darmstadt - Schalke 04 ore 20:45
Dusseldorf - Friburgo ore 20:45
Union Berlino - Bielefeld ore 20:45