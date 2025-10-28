Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Paura per dei tifosi del Flamengo: si ribalta un pullman, 46 feriti, 4 sono gravi

Paura per dei tifosi del Flamengo: si ribalta un pullman, 46 feriti, 4 sono gravi
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:42Calcio estero
Paura per un gruppo di tifosi del Flamengo in viaggio verso l’Argentina. Un pullman diretto ad Avellaneda, dove mercoledì la squadra brasiliana affronterà il Racing nella semifinale di ritorno di Copa Libertadores, si è ribaltato lungo l’autostrada Presidente Dutra, nello stato di Rio de Janeiro. Secondo quanto riferito dalla Polizia stradale federale, l’incidente è avvenuto intorno alle 18:10 (ora locale) all’altezza del chilometro 281, nel comune di Barra Mansa. Il bilancio parla di 46 persone ferite, quattro delle quali in condizioni gravi, mentre gli altri passeggeri hanno riportato traumi di diversa entità.

Le prime ricostruzioni mostrano il mezzo perdere il controllo per cause ancora da accertare, finendo ribaltato sulla carreggiata e causando un lungo blocco del traffico, durato oltre un’ora. A bordo viaggiavano anche membri delle note tifoserie organizzate Urubuzada e Nacao 12, diretti in Argentina per sostenere la squadra allenata da Felipe Luis. I feriti sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Casa di Barra Mansa, vicino al luogo dell’incidente, e all’ospedale municipale Sao Joao Batista di Volta Redonda. Tra loro anche l’autista del bus, sbalzato fuori dal mezzo durante il ribaltamento: ha riportato diverse fratture alle gambe ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Secondo il quotidiano O Globo, le sue condizioni risultano stabili. Un altro tifoso è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla mano.

Il Flamengo ha diffuso un comunicato sui social poco dopo l’accaduto: “Il club è stato informato dell’incidente che ha coinvolto l’autobus dei nostri tifosi diretti a Buenos Aires e ha contattato il sindaco di Barra Mansa”. La società ha inoltre assicurato di essere in costante contatto con le autorità locali per fornire tutto il supporto necessario ai propri sostenitori.

