Chelsea, Maresca annuncia ampio turnover con il Wolverhampton: torna disponibile Delap

Con un derby di Premier League a Londra contro il Tottenham e una trasferta di Champions League al Qarabag all'orizzonte la prossima settimana, Enzo Maresca ha confermato nella conferenza stampa di vigilia che per la partita di Carabao Cup di domani tra Wolverhampton e Chelsea sarà necessaria un'ampia rotazione, con giocatori come Enzo Fernandez, Moises Caicedo e Joao Pedro tra i nomi che potrebbero essere tenuti a riposo contro il Vecchio Oro.

"Sì, dobbiamo fare rotazione", ha detto l'allenatore ai media: "Dobbiamo proteggere i giocatori perché se continuiamo con la stessa formazione, avremo difficoltà durante la stagione. Probabilmente faremo qualche cambio contro i Wolves, non so quanti, ma lo faremo. Non so se saranno nove o dieci come dal Forest all'Ajax, ma di sicuro dobbiamo farne ruotare alcuni per aiutare a proteggere i giocatori. Ci sono giocatori che hanno bisogno di essere protetti per molte ragioni, quindi domani vedremo. Enzo, Moi, Joao: sono tutti giocatori, per ragioni diverse, dobbiamo proteggerli".

Su Delap: "Sì, Liam è disponibile per la partita. Ha completato l'intera sessione con noi ieri senza problemi ed è disponibile per domani. Dobbiamo stare attenti con Liam ed è improbabile che giochi 90 minuti. È fuori da due mesi, quindi deve essere gradualmente riportato al 100%".