Luis Enrique prima di Lorient-PSG: "Gestiamo la rosa. Spero di aver tutti a disposizione"

Nel giorno di vigilia della decima giornata di Ligue 1, che vedrà il Paris Saint Germain impegnato in trasferta in casa del Lorient, ha preso la parola in conferenza stampa il tecnico Luis Enrique. Queste le sue parole: "Stiamo cercando di gestire al meglio la rosa e il minutaggio di ogni giocatore. È un'ottima notizia il ritorno di alcuni giocatori, e tutti quelli convocati hanno potuto giocare. Spero di avere tutti i giocatori disponibili il prima possibile, è importante per noi".

Sui giovani: "Ci sono diversi giovani giocatori del settore giovanile che possono aiutare la squadra. Nel corso della stagione, diventerà normale vederli allenarsi e giocare con la prima squadra".

Sulla versatilità della squadra: "È molto importante saper giocare in più ruoli. Abbiamo giocatori che possono giocare bene in diversi ruoli. Vedo questa qualità nella maggior parte dei nostri giocatori, e questo è positivo per me come allenatore. Siamo un vero esempio di squadra in cui i giocatori cambiano posizione durante la partita. È bello vedere che stiamo mettendo in atto qualcosa di positivo per la squadra".

Su Marquinhos: "Marquinhos è molto bravo sui calci piazzati, ha segnato molti gol qui al Paris Saint-Germain e mette a disposizione della squadra tutta la sua esperienza. È un leader, è il capitano e siamo felici di averlo con noi. Tutti conoscono le sue qualità. Ha la mentalità giusta per continuare a migliorare, a prescindere dalla sua età".