Ufficiale Rinnovo in prospettiva in casa West Ham: il classe 2005 Kanté prolunga fino al 2031

Il West Ham United ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Mohamdou Kanté, centrocampista francese di 20 anni. Arrivato a Londra dal Paris FC durante la finestra estiva del 2024, il giovane talento ha deciso di legarsi al club dell’East London fino al 2031.

Dopo la firma con gli Hammers, Kante era stato immediatamente ceduto in prestito al Paris FC, dove ha contribuito in modo significativo alla storica promozione in Ligue 1, la prima per il club parigino dopo 46 anni. Conclusa l’esperienza in patria, il francese è tornato al London Stadium e ha iniziato a mettersi in mostra con la squadra Under 21 del West Ham.

Le sue prestazioni con le giovanili non sono passate inosservate: in otto presenze ha realizzato tre gol e due assist, confermando il suo potenziale e la capacità di incidere anche in fase offensiva. Con il rinnovo ormai siglato, Kanté punta ora a compiere il salto definitivo in prima squadra, con l’obiettivo di convincere lo staff tecnico a concedergli un posto stabile nel gruppo di Premier League.