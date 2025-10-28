La sfida tra ex bomber del Real Madrid va a Benzema: Al Nassr fuori dalla King Cup

Tra Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, è il francese a festeggiare. Gli ottavi della King Cup araba hanno visto la sfida tra l'Al Nassr e l'Al Ittihad dei due ex bomber del Real Madrid. Ad avere la meglio è stato 'Karim The Dream', che sblocca la gara dopo un quarto d'ora. L'Al Nassr alla mezz'ora trova la rete del pari con Angelo, ma alla fine è nuovamente la squadra ospite a trovare la rete del definitivo 1-2 in pieno recupero di primo tempo con l'ex Roma Aouar. A niente è servita la superiorità numerica di CR7 ed i suoi da inizio ripresa per il rosso ai danni di Al Julaydan.

Questi i risultati degli ottavi

Lunedì 27 ottobre

Al Khaleej - Al Taawon 2-1 d.c.r.

Al Fateh - Al Fiyadh 2-0

Al Kholood - Al Najma 1-0 d.t.s.

Al Batin - Al Ahli 0-3