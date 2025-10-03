Arsenal, domani panchina 300 per Arteta: "Cosa mi auguro nelle prossime 300? Un trofeo"

Nel giorno di vigilia della sfida tra Arsenal e Leeds, gara numero 300 sulla panchina dei Gunners per Mikel Arteta, il manager spagnolo è intervenuto in conferenza stampa iniziando da un commento sull'infortunio di Gabriel: "Dovremo aspettare e vedere dopo l'allenamento, ma non eravamo troppo preoccupati per lui. Hincapié? Sarà disponibile dopo la sosta per le nazionali. Abbiamo cercato di fare tutto il più velocemente possibile ma non siamo riusciti a recuperarlo".

Sulla gestione dei minuti di Saka in nazionale.

"Tuchel ed io parliamo sempre. Siamo sempre in una comunicazione fluida, in entrambe le direzioni. Prima di tutto, da parte mia, per dargli un feedback sulla situazione di ogni giocatore, e poi, quando anche loro sono stati in ritiro, per riflettere e capire come è andata. Quindi sono sicuro che lo faremo anche questa volta".

Sulla sfida contro il West Ham United.

"Vogliamo continuare a giocare e a dominare le partite come stiamo facendo. Sarà una partita chiave. Ovviamente, abbiamo imparato molto anche nelle ultime due stagioni, perché abbiamo subito due sconfitte contro di loro ed è qualcosa a cui dobbiamo rimediare. Domani abbiamo un'altra opportunità per farlo".

Domani sarà la 300esima presenza, cosa si augura per le altre 300?

"Di vincere. Ho il tasso di vittorie più alto, ma anche con quel tasso di vittorie non abbiamo vinto trofei importanti. Significa che ciò che è stato fatto finora non è sufficiente, deve essere molto di più, ed è molto più difficile".