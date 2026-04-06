Mbappe sa cosa significhi giocare al Real? Arbeloa: "Chiedetemelo dopo il Bayern"

L'allenatore del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, ha parlato in conferenza stampa prima della partita valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. "Il Real Madrid sa sempre come farsi valere contro i grandi rivali. Il Bayern ci metterà alla prova. Il Bernabéu vivrà un'altra grande serata di Champions League come quella contro il City. Ne sono certo", le sue parole riportate da Marca.

Tema caldo è quello legato a Mbappé. Ad Arbeloa viene chiesto se il francese ha capito cosa significhi giocare al Real Madrid. Così il tecnico: "Mbappe perfettamente cosa rappresenta il Real Madrid. Sognava di giocare qui, tutti abbiamo visto le foto di lui da piccolo che sognava di giocare con questa maglia. Vorrei che me lo chiedeste a partita finita dopo il Bayern".

Parlando di singoli, ha citato sia Bellingham che Vinicius: "Con Bellingham in campo, siamo una squadra migliore. È un giocatore che contribuisce tantissimo alle nostre vittorie, grazie alla sua leadership e alle sue qualità personali. È un problema gradito dover trovare un posto per Bellingham. La risposta di Vinicius sul rapporto con Xabi Alonso e con me? Sono concentrato sul mio rapporto con i giocatori e sul far sì che sappiano cosa li aspetta".