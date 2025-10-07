Arsenal, retroscena Raya: il club l'ha premiato con un ritocco dell'ingaggio, ma senza rinnovo

L’Arsenal ha premiato le prestazioni di David Raya con un ritocco all'ngaggio, a conferma del ruolo sempre più centrale del portiere spagnolo nel progetto di Mikel Arteta. Come raccontato da Sky Sports UK, il club londinese ha aumentato lo stipendio dell’ex Brentford all’inizio dell’estate, mantenendo però invariata la durata dell’accordo, fissata fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione.

L’intesa era stata raggiunta già nei primi mesi dell’anno, ma senza un annuncio ufficiale da parte dei Gunners. Una scelta dettata dalla volontà di riconoscere l’importanza del giocatore all’interno dello spogliatoio e della rosa, dopo una stagione in cui Raya si è imposto come titolare, superando la concorrenza di Aaron Ramsdale e guadagnando la fiducia piena dello staff tecnico.

Una mossa simile era stata già compiuta nei confronti di Leandro Trossard, a cui l’Arsenal aveva aumentato l’ingaggio pur mantenendo la scadenza contrattuale al 2027. Parallelamente, il club continua a blindare i suoi giovani talenti: nelle ultime settimane hanno rinnovato William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly, mentre Arteta ha espresso la speranza di estendere presto anche il contratto di Jurrien Timber. Segnali chiari di una politica di continuità e valorizzazione: l’Arsenal guarda al futuro con ambizione, costruendo le sue fondamenta sui pilastri del presente.