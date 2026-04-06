Frenata del Villarreal con il Girona, che è quasi salvo: Marcelino resta a +1 dall'Atletico
Si chiude la 30^ giornata della Liga spagnola. Stasera si è giocata la sfida fra Girona e Villarreal allo stadio Municipal de Montilivi, decisa da una rete di Navarro al primo minuto di recupero del primo tempo. Brutto passo falso dunque per la squadra di Marcelino, vera sorpresa del campionato iberico essendo attualmente al terzo posto.
Dall'altra parte il Girona di Michel dimentica la lotta salvezza, portandosi a +8 dalla zona rossa. Vediamo di seguito i risultati delle gare giocate nel weekend e la classifica aggiornata del campionato spagnolo.
Il risultato
Girona - Villarreal 1-0
45+1' Navarro
Il programma del 30° turno de LaLiga
Venerdì 3 aprile
Rayo Vallecano - Elche 1-0
Sabato 4 aprile
Real Sociedad - Levante 2-0
Maiorca - Real Madrid 2-1
Betis Siviglia - Espanyol 0-0
Atletico Madrid - Barcellona 1-2
Domenica 5 aprile
Getafe - Athletic Bilbao 2-0
Valencia - Celta Vigo 2-3
Oviedo - Siviglia 1-0
Alaves - Osasuna 2-2
Lunedì 6 aprile
Girona - Villarreal 1-0
La classifica aggiornata de LaLiga
Barcellona 76 (30 partite giocate)
Real Madrid 69 (30)
Villarreal 58 (30)
Atl. Madrid 57 (30)
Betis 45 (30)
Celta Vigo 44 (30)
Real Sociedad 41 (30)
Getafe 41 (30)
Osasuna 38 (30)
Espanyol 38 (30)
Ath. Bilbao 38 (30)
Girona 37 (30)
Vallecano 35 (30)
Valencia 35 (30)
Alaves 32 (30)
Maiorca 31 (30)
Siviglia 31 (30)
Elche 29 (30)
Levante 26 (30)
Oviedo 24 (30)
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