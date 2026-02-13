Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arsenal, ora il City è a -4. Raya: "Dobbiamo restare uniti, siamo ancora in ottima posizione"

Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:12
Facce deluse e contrariate, perché tra le fila dell'Arsenal chiunque è consapevole di cosa sia accaduto questa sera. Due punti persi e un avvicinamento del Manchester City a -4 e non più distante sei punti. "Lo facciamo da sette mesi ormai. Ci siamo abituati", aveva dichiarato Mikel Arteta nel pre-partita contro il Brentford, prima di assistere all'1-1 dei Gunners. E ora, a metà febbraio, c'è da fare i conti con una stagione ancora lunga e impervia prima di poter agguantare il titolo di Premier League.

Il portiere dell'Arsenal, David Raya, si è espresso così a TNT Sports dopo il pareggio in campionato: "Deluso per aver ottenuto solo un punto, ma restiamo uniti", il messaggio lanciato allo spogliatoio. "È un campo difficile in cui venire a giocare, ma dobbiamo solo restare compatti. Siamo ancora in un'ottima posizione e ripartiremo", il commento consapevole di chi sa del City in agguato.

Sulla prestazione del primo tempo: "C'è sembrata buona. Abbiamo dominato gran parte del primo tempo finché loro non hanno preso slancio. L'abbiamo gestita molto bene e abbiamo segnato il gol nel secondo tempo. Pensavo che sarebbe stato sufficiente, ma loro sono stati pericolosi sui calci piazzati e abbiamo subito gol. Abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita, ma non le abbiamo sfruttate al massimo". Infine sul distacco con il City che si riduce a quattro punti: "Siamo ancora in un'ottima posizione. Dobbiamo concentrarci su noi stessi. Domenica abbiamo la FA Cup, ma mercoledì si ricomincia".

