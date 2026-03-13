L'Arsenal vuole blindare Rice: avviati i colloqui per il rinnovo di contratto
L’Arsenal si muove per assicurarsi il futuro di uno dei pilastri della squadra di Mikel Arteta. Secondo quanto riportato dalla BBC, il club londinese avrebbe avviato i contatti per prolungare il contratto di Declan Rice, con l’obiettivo di trasformarlo in un accordo di lungo periodo.
Il centrocampista inglese, arrivato dal West Ham per una cifra record di 105 milioni di sterline, è diventato rapidamente uno degli elementi più importanti dell’undici dei Gunners. La sua leadership in mezzo al campo e la continuità di rendimento lo hanno reso una figura centrale nel progetto tecnico dell’Arsenal.
Dal punto di vista contrattuale, Rice non è comunque in una situazione di urgenza. La prossima estate il nazionale inglese avrà ancora due anni di accordo con il club, a cui si aggiunge un’opzione già prevista per estendere il rapporto di un’ulteriore stagione.
Nonostante questo margine temporale, la dirigenza dell’Arsenal sembra intenzionata a muoversi con anticipo per blindare uno dei giocatori più rappresentativi della rosa. L’idea è quella di consolidare il legame con il centrocampista e rafforzare ulteriormente la base della squadra costruita da Arteta per i prossimi anni.
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In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli