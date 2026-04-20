Premier decisa? Rooney sicuro: "City-Arsenal? Non è ancora finita, ho una sensazione"

Nell'arco di due settimane l'Arsenal avrebbe potuto portarsi a +12 sul Manchester City, invece tra il pareggio (2-2) con il Wolverhampton e la sconfitta dolorosa con il Bournemouth (1-2), si sono visti recuperare un quantitativo importante di punti dai diretti contendenti al titolo di Premier League. C'è chi parla di film già visto, di momento di flessione dei Gunners nel periodo clou del campionato che potrebbe costare caro a Mikel Arteta e i suoi ragazzi, caduti proprio all'Etihad ieri per 1-2 per mano di Haaland e compagni.

Ma Wayne Rooney, leggenda del Manchester United e allenatore svincolato, ha preso parola a MOTD della BBC per esprimere una considerazione personale in merito al colpaccio del City: "La corsa al titolo non è ancora finita", garantisce l'ex bomber dei Red Devils. "Ho come la sensazione che ci saranno altri colpi di scena. Sarà ovviamente una lotta serrata, ma il City ha una partita in meno da provare a vincere, quindi considero ancora l'Arsenal leggermente favorito".

E ha aggiunto: "Mi sono trovato io stesso in questa situazione, quando devi vincere tutte le partite per il titolo. Guardi il calendario e pensi 'Beh, questa dovremmo vincerla' o 'quella anche', ma non va mai a finire così", ha detto Rooney, che dunque opta per un finale imprevedibile e ancora da scoprire. "Da qui alla fine della stagione, tutto dipenderà da quale squadra riuscirà a mantenere meglio la calma: sarà quella a vincere".