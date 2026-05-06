Arsenal in finale di Champions. Cobolli fa gli auguri all'amico Calafiori: "Vederlo lì è stupendo"

"Vederlo in quella posizione lì, sapere che giocherà una finale di Champions è una cosa stupenda e gli faccio il più grande in bocca al lupo". Così Flavio Cobolli, intervenuto in conferenza stampa agli Internazionali d’Italia in corso a Roma, ha risposto a chi gli chiedeva se avesse già contattato l’amico Riccardo Calafiori dopo la grande impresa europea.

Il difensore italiano, infatti, è stato protagonista della vittoria dell’Arsenal contro l’Atletico Madrid, un successo che ha permesso ai londinesi di conquistare l’accesso alla finale di Champions League. Un traguardo prestigioso che ha emozionato anche Cobolli, visibilmente felice per il percorso dell’amico. "Spero possa realizzare il sogno Champons e anche l'altro (la vittoria della Premier League, ndr). Lui è molto scaramantico e non lo voglio dire, ma glielo auguro", ha concluso.