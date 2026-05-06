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Blanc verso Bayern-PSG: "Tanti gol all'andata? Non ne avevo abbastanza. È il calcio che amo"

Blanc verso Bayern-PSG: "Tanti gol all'andata? Non ne avevo abbastanza. È il calcio che amo"TUTTO mercato WEB
© foto di Imago/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 13:22Calcio estero
Niccolò Righi

Sale la temperatura per la super sfida di questa sera tra il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei parigini maturato al Parco dei Principi.

Per parlare del match, ai microfoni de Le Parisien, è intervenuto l'ex tecnico del PSG Laurent Blanc. Queste le sue parole: "Conosco bene Luis Enrique, meno Kompany, ma sembrano fatti della stessa pasta. Nessuno dei due cambierà la propria visione del calcio. E questa è una forza. Certo, alla fine solo una squadra arriverà in finale. Ma mi aspetto una partita di ritorno di altissimo livello. Entrambi gli allenatori sono stati straordinari".

Blanc ha poi analizzato nel dettaglio la straordinaria sfida andata in scena al Parco dei Principi: "Quando il punteggio era 5-2, Luis Enrique potrebbe aver pensato: 'Possiamo vincere 6 o 7 a 2', sapeva di poter segnare in qualsiasi momento. L'unico problema è che anche il Bayern era capace di segnare in ogni azione d'attacco. I tedeschi meritavano di rimontare, perché anche loro hanno giocato molto bene. Riguardando la partita, il 5-4 mi sembra più giusto del 5-2. Alcuni diranno: 'Abbiamo visto troppi gol'. Io non ne vedo mai abbastanza. Questo è il calcio che amo".

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