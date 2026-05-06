Tracollo Marsiglia, gli ultras scelgono la linea dura: sciopero del tifo fino al termine della stagione

Clima sempre più teso a Marsiglia, dove la stagione dell’OM sta prendendo una piega preoccupante. I risultati negativi delle ultime settimane hanno fatto scivolare la squadra in una crisi profonda, mettendo seriamente a rischio anche la qualificazione alle prossime competizioni europee. Un epilogo del genere, fino a poco tempo fa, sembrava impensabile.

Di fronte a questo crollo, la società ha deciso di intervenire con misure drastiche, arrivando persino a prolungare il ritiro della squadra come forma di punizione. Tuttavia, il vero problema riguarda ormai il rapporto con la tifoseria. Come riferito da Foot Mercato, i gruppi ultras, delusi e arrabbiati per le prestazioni offerte in campo, si sono riuniti nella giornata di ieri per discutere una risposta comune e organizzare una protesta significativa in vista delle ultime gare stagionali.

Contrariamente alle attese, non ci saranno contestazioni violente o manifestazioni plateali. I sostenitori hanno scelto una linea più dura ma simbolica: il silenzio totale. Per la trasferta contro il Le Havre il settore ospiti resterà vuoto, mentre nell’ultima gara casalinga contro il Rennes il Velodrome sarà privo di striscioni e cori, con un’atmosfera surreale. I tifosi hanno deciso di prendere le distanze dalla squadra, almeno per ora.