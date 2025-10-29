Attento Barça, il PSG vuole ingaggiare un talento della Masia: nel mirino Juan Hernandez

Il Paris Saint-Germain ha spesso pescato dal Barcellona nel corso degli anni. L’operazione più clamorosa resta, naturalmente, quella da 222 milioni di euro per Neymar nel 2017, ma il club parigino ha anche provato altri colpi in chiave futuribile: Kays Ruiz-Atil, Rafinha, Xavi Simons o, più di recente, Arnau Tenas. Nessuno di loro, però, è riuscito a imporsi stabilmente nella prima squadra. Fanno eccezione solo Lionel Messi e soprattutto Ousmane Dembélé, capaci di lasciare il segno nella capitale francese.

E l’allenatore Luis Enrique, ex tecnico blaugrana, continua a tenere d’occhio i giovani talenti del Barça. All’inizio del mese, la stampa catalana ha rivelato un interesse del PSG per Eric Garcia, difensore classe 2001 in scadenza di contratto. Ora, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, un altro nome sarebbe finito nel taccuino dei campioni d’Europa: Juan Hernandez, promettente centrocampista di 18 anni che milita nel Barça Atlètic, la squadra riserve allenata da Juliano Belletti.

Cresciuto nella Masia dal 2022, Hernandez ha disputato 10 partite di Youth League la scorsa stagione (con 2 reti) e fa parte stabilmente delle nazionali giovanili spagnole, dall’U15 all’U19. Considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio catalano, il giocatore è apprezzato per la sua polivalenza, qualità molto cara a Luis Enrique. Il suo contratto con il Barça scade nel giugno 2026, ma una clausola da soli 7 milioni di euro e la possibilità di partire a parametro zero potrebbero spingere il PSG a tentare un nuovo affondo.