Infrasettimanale anche in Ligue 1: le formazioni di Lorient-PSG. Poi tocca a De Zerbi
Anche il campionato francese torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Alle 19 fra le altre gare spazio al Paris Saint-Germain, che nell'ultimo fine settimana si è ripreso la vetta: la squadra di Luis Enrique se la vedrà con il Lorient in trasferta. Il Marsiglia di De Zerbi alle 21.05 affronterà l'Angers.
Le formazioni ufficiali di Lorient-PSG
Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Mvuka, Talbi, Yongwa; Igor Silva, Cadiou, Abergel, Kouassi; Karim, Pagis; Bamba. Allenatore: Oliver Pantaloni.
PSG (4-3-3): Chevalier; Marquinhos, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes; Mayulu, Zaire-Emery, Ndjantou; Doue, Dembele, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique
La 10^ giornata in Ligue 1
Mercoledì 29 ottobre
Nizza-Lille ore 19
Metz-Lens ore 19
Le Havre-Brest ore 19
Lorient-PSG ore 19
Strasburgo-Auxerre ore 21.05
Paris FC-Lione ore 21.05
Nantes-Monaco ore 21.05
Marsiglia-Angers ore 21.05
Tolosa-Rennes ore 21.05
CLASSIFICA
1. Paris Saint-Germain 20
2. Lens 19
3. Olympique Marsiglia 18
4. Lione 18
5. Monaco 17
6. Lille17
7. Strasburgo 17
8. Nizza 14
9. Tolosa 13
10. Rennes 11
11. Paris FC 10
12. Brest 9
13. Nantes 9
14. Le Havre 9
15. Angers 9
16. Lorient 8
17. Auxerre 7
18. Metz 2
Classifica marcatori
1. Panichelli 8 gol
2. Greenwood 7 gol
3. Diop 5 gol, Ansu Fati 5 gol
4. Kebbal 4 gol, Del Castillo 4 gol, Lepaul 4 gol, Haraldsson 4 gol, Igamane 4 gol, Barcola 4 gol, Magri 4 gol
5. Soumare 3 gol, Aubameyang 3 gol, Sinayoko 3 gol, Sulc 3 gol, Edouard 3 gol, Gboho 3 gol, Ndiaye 3 gol, J.Neves 3 gol, Pagis 3 gol, Tosin 3 gol