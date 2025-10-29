Kane, il record di Shearer e il possibile ritorno al Tottenham: il Bayern punta su... Sua moglie

I circa 100 milioni di euro investiti dal Bayern Monaco per assicurarsi Harry Kane si sono rivelati un affare d'oro: l'attaccante inglese, 32 anni, continua a macinare numeri impressionanti, con un bilancio eccezionale di 105 gol e 29 assist in 109 partite totali con la maglia bavarese. L'esperienza in Baviera, fin qui, è stata da incorniciare. Ciononostante, sotto sotto, il centravanti della nazionale inglese cova la speranza di far ritorno in patria e in Premier League.

E non è l'unico. Anche l'Inghilterra continua a sognare un suo ritorno, precisamente al Tottenham, un'ipotesi che affascina lo stesso Kane per un motivo ben preciso: superare il record di 260 gol in Premier League detenuto da Alan Shearer, un traguardo che lo consegnerebbe definitivamente alla storia del calcio inglese, rendendolo il marcatore più prolifico della storia del campionato.

Tuttavia, secondo quanto riportato dalla testata tedesca Bild, un fattore cruciale, e inaspettato, potrebbe ostacolare il clamoroso comeback: la moglie dell'attaccante, Kate. Il quotidiano tedesco sottolinea che la signora Kane si sentirebbe perfettamente a suo agio in Baviera. Lì, la famiglia Kane può godere di una quotidianità più riservata e di uno stile di vita normale, lontano dalla costante e opprimente pressione mediatica che caratterizza la vita dei calciatori di punta in Inghilterra.