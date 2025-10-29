Kroos si interroga su Flick: "Perché Eric Garcia? Araujo è meglio. E Iñigo Martinez manca"

L'ex centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, Toni Kroos, a tre giorni dal termine del Clasico di Spagna fra Real Madrid e Barcellona torna ad analizzare alcune scelte che hanno fatto discutere fra i blaugrana.

In particolare, Kroos nel suo podcast, "Einfach mal luppen", ha fatto notare: "Ho sempre detto quanto fosse importante per me Iñigo Martínez (ora all'Al-Nassr). Tra tutti i difensori centrali del Barça la scorsa stagione, è stato il migliore a uscire dalla propria metà campo. Non è stato il più veloce, ma è stato eccellente nel recuperare palla e la sua distribuzione è stata notevole. Contro il Real Madrid, la sua assenza si è fatta sentire a tratti, soprattutto durante il pressing del Real. Non lo hanno sostituito, e la sua assenza si fa sentire".

Ha poi colto l'occasione per criticare un giocatore del Barcellona: "Al centro della difesa, non capisco perché Eric Garcia abbia giocato, visto che, tecnicamente parlando, è leggermente migliore di Araújo. Ma Araújo ha la forza fisica per pressare di più gli avversari, soprattutto quando difende così in alto. Sarebbe stato il giocatore ideale per questo stile di gioco e per questo avversario. Francamente, non lo capisco. Contro Mbappé e Vinícius, serve qualcuno in grado di tenere il loro ritmo. Araújo è capace di questo. La sua assenza mi ha sorpreso molto".