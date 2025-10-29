Barcellona, ecco i tempi per l'infortunio di Pedri. La lista degli stop sale a 8

Pedri González è l'ultimo stop che il Barcellona di Hansi Flick deve registrare. Il centrocampista blaugrana ha subito una lesione al bicipite femorale distale della gamba sinistra dopo essere stato espulso negli ultimi minuti di El Clásico per doppia ammonizione.

Come riporta Mundo Deportivo, il giocatore delle Canarie salterà le prossime tre partite del Barcellona: quelle contro l'Elche (dove era già squalificato), la partita di Champions League contro il Club Brugge e la partita contro il Celta Vigo a Balaídos. Pedr insomma sarà fuori fino a dopo la sosta per le nazionali, prevista per il fine settimana del 15 e 16 novembre. Pedri potrebbe tornare in campo sabato 22 contro l'Athletic Club, nel potenziale ritorno del Barcellona al Camp Nou.

Con l'assenza di Pedri, il numero di giocatori infortunati presenti nella sala operatoria del Barcellona sale a otto. Oltre al canarino, sono fuori gioco anche Lewandowski, Raphinha, Olmo, Joan Garcia, Christensen, Gavi e Ter Stegen.

Tra tutti, l'unico in fase di recupero e che dovrebbe essere disponibile per Flick nella partita di domenica contro l'Elche all'Estadi Olímpic Lluís Companys è Lewandowski. Dani Olmo ha iniziato il lavoro sul campo con il gruppo durante la seduta di mercoledì, ma non si vuole affrettare il suo rientro. Anche Joan Garcia ha svolto il lavoro sul campo, ma sia per il centrocampista che per il portiere, il club non ha fretta di farli rientrare. Dopo la pausa è previsto anche il rientro di Raphinha, assente dall'infortunio occorsogli a Oviedo il 25 settembre.