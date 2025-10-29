Occasione Endrick in prestito dal Real Madrid? Il Lione si fa avanti

Nelle scorse ore è circolata la notizia che il Real Madrid potrebbe valutare di lasciar partire in prestito uno dei suoi migliori talenti in prospettiva. Stiamo parlando del brasiliano Endrick: la luce che emanano le sue giocate è evidente, ma altrettanto sotto gli occhi di tutti è l'alta concorrenza che si è creata nel suo ruolo. Fino ad ora sotto la guida di Xabi Alonso in questo primo squarcio di stagione non è mai sceso in campo.

Secondo la stampa iberica la decisione di Endrick sembra ormai presa: vuole lasciare il Real Madrid, alla ricerca di spazio per continuare a crescere e avere la possibilità di giocare nel Mondiale del 2026, ed è quindi aperto a qualsiasi offerta. Secondo la stampa brasiliana, preferirebbe unirsi a una squadra almeno in parte competitiva e che giochi in una competizione europea.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Olympique Lione sarebbe il primo club che si è fatto sotto per averlo. La squadra allenata da Paulo Fonseca avrebbe ha già avanzato un'importante offensiva per ingaggiare l'attaccante diciannovenne durante la sessione invernale di calciomercato. In tal senso ci sarebbe stato un primo contatto ufficiale per sondare la fattibilità dell'operazione.

Se in Spagna Endrick non ha spazio, Paulo Fonseca non vedrebbe l'ora di averlo con sé per sfruttare i punti di forza del giocatore e potenziare le sue opzioni offensive attualmente piuttosto limitate (Satriano è l'unico numero 9 naturale), soprattutto perché Malick Fofana sarà fuori per diversi mesi.