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Bayern Monaco, è record in Bundesliga

Bayern Monaco, è record in Bundesliga
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Oggi alle 09:18Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
Con 5 giornate ancora da giocare, i bavaresi sono a quota 105 reti segnate

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Il Bayern Monaco vince 5-0 ad Amburgo in casa del St. Pauli e ritocca un record storico della Bundesliga: il primato di reti segnate da una squadra, che resisteva dalla stagione 1971-72, quando sempre i bavaresi chiusero a quota 101 (di cui 40 di Gerd Muller). Dopo il vantaggio di Musiala al 9' pt, il gol del sorpasso lo ha segnato a inizio ripresa Leon Goretzka. Poi Olise, Jackson e Guerreiro hanno ritoccato ulteriormente il record fino a 105.

E mancano ancora 5 giornate alla fine. La vittoria del Bayern, inoltre, avvicina ulteriormente la squadra allenata da Vincent Kompany alla conquista della Bundesliga: il Borussia Dortmund, secondo, ha perso in casa 1-0 con il Bayer Leverkusen e adesso dista 12 lunghezze dai bavaresi. Un gap praticamente impossibile da colmare. (ANSA).

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