Atubolu, niente Germania? Il portiere inseguito da Inter e Milan ha un fastidio al ginocchio

Il commissario tecnico Julian Nagelsmann ha ridotto a 23 giocatori la rosa della Germania in vista della partita di qualificazione ai Mondiali in Irlanda del Nord. I convocati successivi Noah Atubolu (con gli occhi puntati di Inter e Milan per la porta, come trapelato negli ultimi giorni) e Kevin Schade non facevano parte del gruppo che domenica pomeriggio è volato a Belfast, dove domani sfiderà l'Irlanda del Nord.

Stando a quanto riportato da Kicker, il giovane portiere Atubolu e alla prima chiamata in Nazionale tedesca, non ha partecipato all’allenamento di rifinitura di oggi poiché non al meglio della condizione ed è apparso a bordo campo con il ginocchio destro fasciato. Una diagnosi precisa non è ancora disponibile, ma il giocatore del Friburgo era stato convocato come quarto portiere dopo che Oliver Baumann aveva lamentato nausea.

Julian Nagelsmann, CT della Germania, ha parlato in conferenza stampa a proposito della sfida in programma: "A Belfast, con i tifosi molto emotivi, sarà tutta un'altra storia. Dobbiamo vincere anche lì. Ed è con questo spirito che affronteremo la partita. Alla fine dobbiamo vincere la partita, questo è ciò che conta di più. Penso che non sia il caso di guardare la classifica finché non è finita. Dobbiamo vincere le partite. E ci proveremo lunedì".

Irlanda del Nord peraltro reduce dal trionfo per 2-0 sulla Slovacchia. E Nagelsmann non ha dimenticato i minuti di sofferenza vissuti a Colonia, quando sull’1-1 sembrava profilarsi un’altra umiliazione. Il gioco degli avversari è stato definito "molto sgradevole e fastidioso", affermazioni che il CT tedesco ha poi chiarito non essere critiche.