Zielinski si rilancia dal 1', c'è Skorupski. Ziolkowski out: Lituania-Polonia, le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lituania-Polonia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Come volti noti della Serie A compaiono più lato biancorosso e del CT Urban, visto che Skorupski del Bologna parte dal primo minuto tra i pali e anche l'interista Zielinski nel cuore del centrocampo. In avanti invece tandem offensivo Lewandowski-Kaminski. In panchina restano Piotrowski (Udinese) e il nuovo acquisto della Roma Ziolkowski.

LITUANIA (4-4-2): Svedkauskas; Sirvys, Armalas, Girdvainis, Tutyskinas; Golubickas, Sirgedas, Gineitis, Lasickas; Cernych, Silvka.

Allenatore: Jankauskas

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Cash, Ślisz, Zieliński, Skoras, Szymanski; Lewandowski, Kamiński.

A disposizione: Grabara, Grosicki, Kapustka, Kędziorą, Kozłowski, Piatek, Piotrowski, Pyrka, Świderski, Tobiasz, Wszołek, Ziolkowski.

Allenatore: Urban.