McTominay-gol e Ché Adams, la Scozia vola. Olanda spietata: risultati qualificazioni Mondiali

Finiscono qui le tre partite disputate dalle ore 18 e valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Si parte dalla Scozia, che si è liberata con agilità della Bielorussia nel segno di due "italiani": Ché Adams del Torino ha aperto le marcature da distanza ravvicinata, mr. sentenza McTominay (Napoli) ha chiuso la gara 2-1 in favore della ciurma del CT Clarke. Inutile la rete allo scadere di Kuchko. Così la nazionale scozzese si porta a quota 10 punti e in testa al girone C.

Olanda a valanga sulla Finlandia, già sistemata in 38 minuti con il tris firmato Malen-Van Dijk-Depay (su rigore). Nella ripresa l'attaccante del Liverpool, Cody Gakpo, ha calato il poker e allungato sulla Polonia a 6 lunghezze di distanza in cima al gruppo G. Chiude la sconfitta inaspettata della Repubblica Ceca fuori casa con le Far Oer: Sorensen illude, Karabec e Agnarsson permettono di avvicinarsi sensibilmente ai diretti rivali del Gruppo L e accorciare di un punto in tre sfidanti nelle prime tre posizioni.

I risultati delle 18

Far Oer - Repubblica Ceca 2-1

67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F)

Olanda - Finlandia 4-0

8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' Depay (rigore, O), 84' Gakpo (O)

Scozia - Bielorussia 2-1

15' Ché Adams (S), 84' McTominay (S), 90'+6 Kuchko (B)

Classifica Gruppo L

1. Croazia 13 punti

2. Repubblica Ceca 13

3. Far Oer 12

4. Montenegro 6

5. Gibilterra 0

Classifica Gruppo G

1. Olanda 16 punti

2. Polonia 10

3. Finlandia 10

4. Lituania 3

5. Malta 2

Classifica Gruppo C

1. Scozia 10 punti

2. Danimarca 7

3. Grecia 3

4. Bielorussia 0