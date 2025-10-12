Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bielorussia ko con la Scozia, ma Robertson: "Non sembra una vittoria, noi frustrati alla fine"

Bielorussia ko con la Scozia, ma Robertson: "Non sembra una vittoria, noi frustrati alla fine"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:41Calcio estero
Yvonne Alessandro

La Bielorussia non ha fatto penare la Scozia, che ha vinto con un 2-1 tale da salire in vetta alla classifica del gruppo C per aggiungere un altro importante e pesante mattoncino in ottica qualificazione ai Mondiali 2026. Andy Robertson, terzino sinistro del Liverpool e della Scozia, ha commentato nel post-partita: "Non è una bella sensazione. Possiamo essere onesti su questo. In questo momento non sembra affatto una vittoria, e penso che lo si possa vedere dalla nostra reazione alla fine, che è stata estremamente frustrante. La prestazione non è neanche lontanamente al livello che ci serve", ha bacchettato la squadra.

"All'inizio della settimana - ha dichiarato alla BBC Scotland - avremmo accettato volentieri 6 punti, e potremo guardarci indietro a novembre ed esserne soddisfatti, ma in questo momento, uscendo dal campo, non è una bella sensazione. Abbiamo concesso loro troppe occasioni. Non so se fossimo stanchi per la partita di giovedì, abbiamo dato tanto in quella, ma non è una scusa", ha precisato Robertson.

E ha aggiunto: "Non siamo stati bravi né con la palla né senza, anche se a tratti abbiamo fatto bene. Con qualche decisione migliore avremmo potuto creare un paio di occasioni in più. È una serata davvero frustrante, lo abbiamo sentito dagli spalti. Giovedì non l’avevo capito fino in fondo, ma stasera sì. Ne faremo tesoro, ma a novembre avremo la possibilità di andare al Mondiale, ed è su questo che siamo concentrati", la chiosa.

I risultati delle 18
Far Oer - Repubblica Ceca 2-1
67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F)
Olanda - Finlandia 4-0
8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' Depay (rigore, O), 84' Gakpo (O)
Scozia - Bielorussia 2-1
15' Ché Adams (S), 84' McTominay (S), 90'+6 Kuchko (B)

Classifica Gruppo C
1. Scozia 10 punti
2. Danimarca 7
3. Grecia 3
4. Bielorussia 0

Articoli correlati
Retroscena Robertson: "Ho pensato di lasciare il Liverpool quest'estate. C'era l'Atletico... Retroscena Robertson: "Ho pensato di lasciare il Liverpool quest'estate. C'era l'Atletico Madrid"
"Non riesco a credere che ci stiamo dicendo addio": Robertson affranto per 'MacJota'... "Non riesco a credere che ci stiamo dicendo addio": Robertson affranto per 'MacJota'
"Mi resta solo un anno, buoni colloqui sul futuro": Robertson vacilla tra Liverpool... "Mi resta solo un anno, buoni colloqui sul futuro": Robertson vacilla tra Liverpool e Atletico
Altre notizie Calcio estero
Bielorussia ko con la Scozia, ma Robertson: "Non sembra una vittoria, noi frustrati... Bielorussia ko con la Scozia, ma Robertson: "Non sembra una vittoria, noi frustrati alla fine"
Al PSG nel 2017, il Real Madrid ha atteso. Mbappé svela: "Non volevo stare in panchina"... Al PSG nel 2017, il Real Madrid ha atteso. Mbappé svela: "Non volevo stare in panchina"
Olanda, Mondiali a un passo. Van Dijk: "Nella prossima sosta possiamo chiudere il... Olanda, Mondiali a un passo. Van Dijk: "Nella prossima sosta possiamo chiudere il discorso"
Olanda, Depay si prende un'altra corona: l'ex Atletico ha superato anche Sneijder... Olanda, Depay si prende un'altra corona: l'ex Atletico ha superato anche Sneijder ora
Scozia, McTominay in gol: "Ma Clarke aveva tutte le ragioni per non essere felice... Scozia, McTominay in gol: "Ma Clarke aveva tutte le ragioni per non essere felice all'intervallo"
Zielinski si rilancia dal 1', c'è Skorupski. Ziolkowski out: Lituania-Polonia, le... Zielinski si rilancia dal 1', c'è Skorupski. Ziolkowski out: Lituania-Polonia, le formazioni ufficiali
Romania-Austria, le formazioni ufficiali: ancora Posch dopo la doppietta, quanti... Romania-Austria, le formazioni ufficiali: ancora Posch dopo la doppietta, quanti ex Serie A
McTominay-gol e Ché Adams, la Scozia vola. Olanda spietata: risultati qualificazioni... McTominay-gol e Ché Adams, la Scozia vola. Olanda spietata: risultati qualificazioni Mondiali
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
2 Como, Suwarso: "Abbiamo finito il budget. Fabregas? C'è un piano B per tutti, anche per me"
3 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
4 Il retroscena di Balotelli: "In teoria dovevo andare alla Juve, ma firmai col Milan"
5 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Spinazzola suona la carica: "Italia, basta coi fallimenti. Al Mondiale dobbiamo andarci"
Immagine top news n.1 Italia, domani esami strumentali per Moise Kean. Intanto lascia il ritiro Bastoni
Immagine top news n.2 Kean salta l'allenamento dell'Italia e si sottopone agli esami. Si scalda già Pio Esposito
Immagine top news n.3 Zidane sul ritorno alla Juventus: "È nel mio cuore, ma il mio obiettivo è la Nazionale"
Immagine top news n.4 Le verità di Spalletti: "Nazionale, De Laurentiis, Icardi e Totti". L'intervento integrale
Immagine top news n.5 A star is born: le due settimane indimenticabili di Francesco Pio Esposito
Immagine top news n.6 Il fantascientifico scenario in cui l'Italia finisce davanti alla Norvegia per differenza reti
Immagine top news n.7 Italia a un passo dai play-off! Ecco al momento le quattro possibili rivali per le semifinali
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.2 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.3 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine news podcast n.4 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Immagine news Serie C n.2 Maurizio De Rosa: “Stiamo distruggendo la meritocrazia in C. Il livello si sta abbassando"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Per la Juve quella di Platini è l'ennesima occasione mancata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maresca: "Ho convinto il Chelsea che la Conference fosse la coppa più importante al mondo"
Immagine news Serie A n.2 Vince la Scozia 'degli italiani', ma il ct Clarke frena: "Lontanissimi dai nostri possibili livelli"
Immagine news Serie A n.3 Spinazzola: "Il crack al tendine d'Achille mi ha tolto esplosività, rimesso in forma da Conte"
Immagine news Serie A n.4 Bernardeschi: "Capisco che i tifosi viola si siano sentiti traditi". E c'è l'aneddoto su Astori
Immagine news Serie A n.5 Ferguson spiega il trasferimento a Roma: "Dopo 4-5 anni in Inghilterra avevo voglia di novità"
Immagine news Serie A n.6 Norton-Cuffy già nel mirino di Juventus e Napoli: il Genoa fissa il prezzo per l'ex Arsenal
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I nuovi acquisti in Serie B - Virtus Entella, Colombi l'usato sicuro fra i pali
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: vetta emiliano-romagnola con Berti e Magnino
Immagine news Serie B n.3 I nuovi acquisti in Serie B - Venezia, Adorante fatica a decollare: un caso da risolvere per Stroppa
Immagine news Serie B n.4 I nuovi acquisti in Serie B - Südtirol, un gol in sette giornate: il ritorno amaro di Pecorino
Immagine news Serie B n.5 I nuovi acquisti in Serie B - Spezia, delusione Artistico. Sostituire Pio Esposito non era facile
Immagine news Serie B n.6 I nuovi acquisti in Serie B - Sampdoria, Liam Henderson fatica a incidere: lo scozzese cerca il riscatto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Capomaggio: "Testa al Catania, ma non sarà una sfida decisiva"
Immagine news Serie C n.2 Cavese, fiducia a tempo per mister Prosperi: a Cerignola sfida decisiva per il mister
Immagine news Serie C n.3 Siracusa in crisi, contestazione dei tifosi e panchina di Turati a rischio
Immagine news Serie C n.4 Livorno, decisione a sorpresa: in panchina riconfermato Formisano
Immagine news Serie C n.5 Picerno, è iniziata la caccia al nuovo allenatore: al momento c'è Taurino in pole
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, avanti con Maiuri: la società riconferma l'allenatore
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, prima vittoria per il Parma: Sassuolo ribaltato 2-1
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma femminile, Rossettini: "È venuto fuori l'orgoglio, vittoria che vale doppio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Europa Cup, il Mura vince ma passa al turno successivo
Immagine news Calcio femminile n.5 Seria A femminile: il Napoli cala il poker in casa della Ternana. Azzurre in vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, la Roma ribalta il Milan nel finale e vola in testa alla classifica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?