Bielorussia ko con la Scozia, ma Robertson: "Non sembra una vittoria, noi frustrati alla fine"

La Bielorussia non ha fatto penare la Scozia, che ha vinto con un 2-1 tale da salire in vetta alla classifica del gruppo C per aggiungere un altro importante e pesante mattoncino in ottica qualificazione ai Mondiali 2026. Andy Robertson, terzino sinistro del Liverpool e della Scozia, ha commentato nel post-partita: "Non è una bella sensazione. Possiamo essere onesti su questo. In questo momento non sembra affatto una vittoria, e penso che lo si possa vedere dalla nostra reazione alla fine, che è stata estremamente frustrante. La prestazione non è neanche lontanamente al livello che ci serve", ha bacchettato la squadra.

"All'inizio della settimana - ha dichiarato alla BBC Scotland - avremmo accettato volentieri 6 punti, e potremo guardarci indietro a novembre ed esserne soddisfatti, ma in questo momento, uscendo dal campo, non è una bella sensazione. Abbiamo concesso loro troppe occasioni. Non so se fossimo stanchi per la partita di giovedì, abbiamo dato tanto in quella, ma non è una scusa", ha precisato Robertson.

E ha aggiunto: "Non siamo stati bravi né con la palla né senza, anche se a tratti abbiamo fatto bene. Con qualche decisione migliore avremmo potuto creare un paio di occasioni in più. È una serata davvero frustrante, lo abbiamo sentito dagli spalti. Giovedì non l’avevo capito fino in fondo, ma stasera sì. Ne faremo tesoro, ma a novembre avremo la possibilità di andare al Mondiale, ed è su questo che siamo concentrati", la chiosa.

I risultati delle 18

Far Oer - Repubblica Ceca 2-1

67' Sorensen (F), 78' Karabec (R), 81' Agnarsson (F)

Olanda - Finlandia 4-0

8' Malen (O), 17' Van Dijk (O), 38' Depay (rigore, O), 84' Gakpo (O)

Scozia - Bielorussia 2-1

15' Ché Adams (S), 84' McTominay (S), 90'+6 Kuchko (B)

Classifica Gruppo C

1. Scozia 10 punti

2. Danimarca 7

3. Grecia 3

4. Bielorussia 0